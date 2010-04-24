PHP, JS разработчик

Обязанности: Разработка программного обеспечения для Интернет - проектов компании; Верстка web - страниц. Требования: Возраст желательно от 22 лет; Образование высшее/неоконченное высшее; Опыт работы, желательно, от 2 лет; Знание HTML‚ CSS‚ PHP‚ JavaScript‚ SQL-92‚ желательно UML; ...
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Программисту сайта www.uslugi-moscow.ru требуется спокойный и думающий помощник для создания оригинальных скриптов.
ТреБования к кандидату: уверенные знания PHP4/5, MySQL JS. Желательно знание JQuery.
Для начала будет предложено тестовое задание. Прошедшему гарантирую ежемесячную з\п в размере 2700 р. с первым повыщением в течении ближайщей осени. Оплата в Яндекс-деньги или Web-Money.
Стучать в асю 376-983-435 или пишите [email protected]
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