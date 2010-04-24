PHP, JS разработчик

Доброго времени суток... Требуеться Програмист и верстальщик можно в одном лице =) Обязанности для програмиста. 1)НЕ ЗАБУГОРНЫЕ Цены за свою работу... 2)Уметь писать на таких языках как php,ajax,Java,Jqery,MySQL, ну а если знаете другие языки дополнительно то замечательно 3)Уметь создавать ...