Для работы по интеграции макетов к CMS необходим человек географически находящийся в Уфе. Требования: xHTML-верстка (валидность, кроссбраузерность), интеграция CMS (php+MySQL), JavaScripts (разработка с нуля и доработка готовых фреймворков)
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Доброго времени суток.
В команду требуется php программист. Работа удаленная, график свободный, главное чтобы поставленные задачи решались в срок.
Задачи:
- доработка сайтов
- написание компонентов под джумлу
- написание модулей под другие кмс
Требования:
- хорошие знания php
- умение работать с субд mysql
- js
- качественное выполнение задач
- соблюдение сроков
- связь: icq, skype, мобильный телефон
Оплата по факту сдачи задания: Яндекс.Деньги, Вебмани, наличные в Москве.
Заявки в личку с информацией о себе. Чем больше расскажете о себе - тем лучше.
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