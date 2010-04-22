Php программист

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок153 просмотра
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Доброго времени суток.

В команду требуется php программист. Работа удаленная, график свободный, главное чтобы поставленные задачи решались в срок.

Задачи:

- доработка сайтов

- написание компонентов под джумлу

- написание модулей под другие кмс

Требования:

- хорошие знания php

- умение работать с субд mysql

- js

- качественное выполнение задач

- соблюдение сроков

- связь: icq, skype, мобильный телефон

Оплата по факту сдачи задания: Яндекс.Деньги, Вебмани, наличные в Москве.

Заявки в личку с информацией о себе. Чем больше расскажете о себе - тем лучше.

PHP
14 лет назад
home
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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