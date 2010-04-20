Требуется PHP и Javascript программист

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мы пишем свою замечательную CMS. Конечно, она самая-самая, но нам нужен программист.

От вас требуется:

1. Знание PHP5 (ООП)

2. Знание HML и Javascript (и особенно JQuery)

3. Интерес к участию в интересном проекте

От нас будет:

1. Всякие разные глупые задания

2. Забраковывание вашего кода и отправка к мануалам

3. Денежки

Свою готовность выражайте постом сюда с вашими контактными данными и финансовыми пожеланиями (укажите, пожалуйста, сколько вы хотите за 1 рабочий день).

PHPJavascript
14 лет назад
Messorosh
Мессорош 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
  • Похожие заказы

  • Опытный веб программист

    $1000

    Требуется опытный php программист с навыками верстки. Требования: опыт работы не менее года. умение БЫСТРО разбираться в чужом коде продвинутые знания в области php/mysql/ajax/html/css/javascript. требования к верстке: кроссербраузерность, валидность, резиновость Предпочтение сложным проектам в портфолио. Пожалуйста сразу указывайте ваши проекты - на ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист Joomla. Очень много работы!

    Нужен программист Joomla для написание и редактирования компонентов. Работы очень много! Возможно как удаленная работа так и работа в офисе в центре города Новосибирска в бизнес центре класса А с официальным трудоустройством.

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP-программист

    Нужен программист с опыт работы под MODx, желательно знание AJAX на уровне JS фреймворков(например Jquery) Пишите цену вашей работы за час/день

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен ученик

    Здравствуйте! Это предложение для начинающего веб-программиста, который • уверен, что хочет стать специалистом в сфере веб • прочитал много книг по HTML, CSS, MySQL, PHP и желает попрактиковаться • не боится дорабатывать проекты и хотя бы немного перфекционист • сможет уделять минимум 3 часа ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш программер ищется

    Ищется хороший флэш программер для выполнения проекта. Возможно дальнейшее сотрудничество. Краткое описание (english): Here is the link to the customizer we would like on the main site. We will use all of the same text colors in ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программист для доработки компонентов Joomla 1.5

    Нужен программист хорошо знающий Джумлу и имеющий опыт доработок компонентов/модулей Joomla 1.5 Исполнитель в дальнейшем сможет участвовать в доработках и других проектов на Джумле. для более подробной информации - 197177550 Сроки достаточно сжаты. Предложения скрыты.

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Веб программист в студию(СПб)

    $1000

    В динамично развивающуюся студию дизайна CubeLine требуется специалист в сфере веб-технологий / веб-программирования. Требования: Хорошие знания: PHP, HTML, CSS, JavaScript Желание улучшить свои знания Flash/Flex, Silverlight, MySQL, Ajax, JQuery. Знание cms 1c-Bitrix и UMI-CMS будут преимуществом. Неполное высшее/высшее техническое образование. Опыт ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • На постоянную удаленную работу программист на Flas

    $600

    География не имеет значения. Занятость полная, з/п $600 на испытательный срок (1 мес), далее возможно плавное повышение по результатам. Задачи – производство клиентской части для игровых приложений для социальных сетей. Требования: - опыт разработки на Flash/Flex ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад