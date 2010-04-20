Требуется PHP и Javascript программист

Мы пишем свою замечательную CMS. Конечно, она самая-самая, но нам нужен программист.

От вас требуется:

1. Знание PHP5 (ООП)

2. Знание HML и Javascript (и особенно JQuery)

3. Интерес к участию в интересном проекте

От нас будет:

1. Всякие разные глупые задания

2. Забраковывание вашего кода и отправка к мануалам

3. Денежки

Свою готовность выражайте постом сюда с вашими контактными данными и финансовыми пожеланиями (укажите, пожалуйста, сколько вы хотите за 1 рабочий день).