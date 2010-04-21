Веб - программист на долгосрочное сотрудничество

Здравствуйте!

Мне нужен нормальный, адекватный, опытный, внимательный(!), аккуратный(!) веб-программист.

Все ваше рабочее время я загрузить не смогу, но регулярно буду скидывать задачи и деньги.

Задачи очень различные, (сайт знакомств, сайты с СМС оплатой, партнерские программы ит.д.), т.е. не будет работы с какой то конкретной CMS, всё уникальное.

Задачи заключаются как в разработке новых проектов, так и модернизации/поддержке текущих.

php5

mysql

ajax

jquary

xml

парсинг сайтов

...

Я всегда стараюсь писать очень подробные тех. задания, без размытых формулировок и двусмысленного трактования.

Если вы не способны, просто качественно выполнить по пунктам то, что описано и проверить свою работу - вы мне не подходите. Если в ТЗ, явно описан функционал, но в предоставленном вами релизе его нет или реализован с грубыми ошибками - штрафую сразу. Отговорки типа: забыл, не заметил, упустил, решил что не надо - не принимаются. Такое решение задач говорит о вашей не внимательности.

Требуется регулярный onl-line, особенно в процессе когда вы работаете над задачей, для быстрого решения возникающих вопросов. Я очень не люблю когда резину тянут и на решение мелочи уходит несколько дней. Поэтому если вы работаете исключительно ночами - не пойдет.

Оплата регулярная/попроектная/позадачная.

В аттаче первая задача.

Оцените по срокам и цене.

Спасибо!