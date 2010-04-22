Требуется веб-программист - Уфа

Мы пишем свою замечательную CMS. Конечно, она самая-самая, но нам нужен программист. От вас требуется: 1. Знание PHP5 (ООП) 2. Знание HML и Javascript (и особенно JQuery) 3. Интерес к участию в интересном проекте От нас будет: 1. Всякие разные глупые ...