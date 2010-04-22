Требуется программист и верстальщик.

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок227 просмотров
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Доброго времени суток...

Требуеться Програмист и верстальщик можно в одном лице =)

Обязанности для програмиста.

1)НЕ ЗАБУГОРНЫЕ Цены за свою работу...

2)Уметь писать на таких языках как php,ajax,Java,Jqery,MySQL, ну а если знаете другие языки дополнительно то замечательно

3)Уметь создавать свою CMS и делать интеграцию с 1С... для выгрузки.

4)Выполнять качественно

5)Быть в сети каждый день. хотя-бы 4 часа минимум.

6)Самое главное что-бы вы были заинтересованы в создании общих проектов и получать с них прибыль...А тоесть проще говоря работа в команде..А я гарантирирую со своей стороны качественные заказы и ценой необижу....

Пишите сдесь и в ЛС а так-же аську 832-848 или 848-966 (но лучше сюда)

Обязанности верстальщика

1)НЕ ЗАБУГОРНЫЕ Цены за свою работу...

2)Уметь насаживать на CMS РАЗЛИЧНЫЕ...

3)Верстать Дивами и блоками,кроссбраузерно,валидно,резиново и качественно...

4)Подключать модули для движков .... (будет желательно)

5)Быть в сети каждый деньи хотя-бы 4 часа минимум...

С уважением Евгений..

Пишите сдесь и в ЛС а так-же аську 832-848 или 848-966 (но лучше сюда)

14 лет назад
lesnoibrat
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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