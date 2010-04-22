Требуется программист и верстальщик.

Необходимые навыки: - Опыт разработки ПО и вебсайтов более 2-х лет - PHP5 (умение решать вопросы с объектно-ориентированным подходом) - MySQL (понимание баз данных, умение создавать сложные запросы к таблицам и избавляться от них, если есть возможность) - ZendFramework ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток...
Требуеться Програмист и верстальщик можно в одном лице =)
Обязанности для програмиста.
1)НЕ ЗАБУГОРНЫЕ Цены за свою работу...
2)Уметь писать на таких языках как php,ajax,Java,Jqery,MySQL, ну а если знаете другие языки дополнительно то замечательно
3)Уметь создавать свою CMS и делать интеграцию с 1С... для выгрузки.
4)Выполнять качественно
5)Быть в сети каждый день. хотя-бы 4 часа минимум.
6)Самое главное что-бы вы были заинтересованы в создании общих проектов и получать с них прибыль...А тоесть проще говоря работа в команде..А я гарантирирую со своей стороны качественные заказы и ценой необижу....
Пишите сдесь и в ЛС а так-же аську 832-848 или 848-966 (но лучше сюда)
Обязанности верстальщика
1)НЕ ЗАБУГОРНЫЕ Цены за свою работу...
2)Уметь насаживать на CMS РАЗЛИЧНЫЕ...
3)Верстать Дивами и блоками,кроссбраузерно,валидно,резиново и качественно...
4)Подключать модули для движков .... (будет желательно)
5)Быть в сети каждый деньи хотя-бы 4 часа минимум...
С уважением Евгений..
Пишите сдесь и в ЛС а так-же аську 832-848 или 848-966 (но лучше сюда)
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