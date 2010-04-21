Хороший PHP программист со знанием верстки

$2500
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок190 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На проект (готовый) для выполнения нескольких задач нужен PHP программист хорошего уровня. Так же необходимо хорошо верстать и знать AJAX. Оплата раз в неделю - по результатам собеседования. Считаем по дням. Нахождение в сети с 10 до 19 по москве.

PHP
14 лет назад
vasily_kapustin
Василий 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Опытный веб программист

    $1000

    Требуется опытный php программист с навыками верстки. Требования: опыт работы не менее года. умение БЫСТРО разбираться в чужом коде продвинутые знания в области php/mysql/ajax/html/css/javascript. требования к верстке: кроссербраузерность, валидность, резиновость Предпочтение сложным проектам в портфолио. Пожалуйста сразу указывайте ваши проекты - на ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP-программист

    Нужен программист с опыт работы под MODx, желательно знание AJAX на уровне JS фреймворков(например Jquery) Пишите цену вашей работы за час/день

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Веб - программист на долгосрочное сотрудничество

    Здравствуйте! Мне нужен нормальный, адекватный, опытный, внимательный(!), аккуратный(!) веб-программист. Все ваше рабочее время я загрузить не смогу, но регулярно буду скидывать задачи и деньги. Задачи очень различные, (сайт знакомств, сайты с СМС оплатой, партнерские программы ит.д.), т.е. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется PHP и Javascript программист

    Мы пишем свою замечательную CMS. Конечно, она самая-самая, но нам нужен программист. От вас требуется: 1. Знание PHP5 (ООП) 2. Знание HML и Javascript (и особенно JQuery) 3. Интерес к участию в интересном проекте От нас будет: 1. Всякие разные глупые ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен ученик

    Здравствуйте! Это предложение для начинающего веб-программиста, который • уверен, что хочет стать специалистом в сфере веб • прочитал много книг по HTML, CSS, MySQL, PHP и желает попрактиковаться • не боится дорабатывать проекты и хотя бы немного перфекционист • сможет уделять минимум 3 часа ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш программер ищется

    Ищется хороший флэш программер для выполнения проекта. Возможно дальнейшее сотрудничество. Краткое описание (english): Here is the link to the customizer we would like on the main site. We will use all of the same text colors in ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программист для доработки компонентов Joomla 1.5

    Нужен программист хорошо знающий Джумлу и имеющий опыт доработок компонентов/модулей Joomla 1.5 Исполнитель в дальнейшем сможет участвовать в доработках и других проектов на Джумле. для более подробной информации - 197177550 Сроки достаточно сжаты. Предложения скрыты.

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад