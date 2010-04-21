Хороший PHP программист со знанием верстки

Требуется опытный php программист с навыками верстки. Требования: опыт работы не менее года. умение БЫСТРО разбираться в чужом коде продвинутые знания в области php/mysql/ajax/html/css/javascript. требования к верстке: кроссербраузерность, валидность, резиновость Предпочтение сложным проектам в портфолио. Пожалуйста сразу указывайте ваши проекты - на ...
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На проект (готовый) для выполнения нескольких задач нужен PHP программист хорошего уровня. Так же необходимо хорошо верстать и знать AJAX. Оплата раз в неделю - по результатам собеседования. Считаем по дням. Нахождение в сети с 10 до 19 по москве.
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