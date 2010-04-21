Веб-программист на постоянную удаленную работу

Необходимые навыки:

- Опыт разработки ПО и вебсайтов более 2-х лет

- PHP5 (умение решать вопросы с объектно-ориентированным подходом)

- MySQL (понимание баз данных, умение создавать сложные запросы к таблицам и избавляться от них, если есть возможность)

- ZendFramework (или уверенное знание другого MVC-фреймворка, с готовностью перейти в лагерь ZF)

- JavaScript (использование готовых библиотек и желание писать свои, умение делать это на jQuery и ExtJS)

- HTML/CSS (понимание этого вопроса на уровне использования готовой верстки или создания страниц по образу и подобию с шаблоном)

- AJAX, XML и другие страшные слова, встречающиеся в процессе разработки

Приветствуются:

- опыт разработки сложных приложений

- умение работать с Subversion или CVS

- опыт работы с Unix, Linux, Mac OS

- умение работать с Zend IDE, Eclipse PDT или иной средой разработки

- знание Drupal, Wordpress и прочих open source CMS

- работа с credit card processing

- знание английского языка.

Опыт работы с ASP.NET (C#), а также все Ваши дополнительные знания являются несомненный плюсом в работе.

Работа удаленная, но с постоянным графиком. Оплата почасовая от выработки - 8-10$ за час, недельная занятость от 20 часов и выше, предела нет. Переводы осуществляются через Wire transfer, Western Union, MoneyGram, PayPal.

Присылайте информацию о себе, реализованных проектах и планах на будущее, вместе с небольшим примером своего кода на email: [email protected]