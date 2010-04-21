Веб-программист на постоянную удаленную работу

Нужен программист с опыт работы под MODx, желательно знание AJAX на уровне JS фреймворков(например Jquery) Пишите цену вашей работы за час/день
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимые навыки:
- Опыт разработки ПО и вебсайтов более 2-х лет
- PHP5 (умение решать вопросы с объектно-ориентированным подходом)
- MySQL (понимание баз данных, умение создавать сложные запросы к таблицам и избавляться от них, если есть возможность)
- ZendFramework (или уверенное знание другого MVC-фреймворка, с готовностью перейти в лагерь ZF)
- JavaScript (использование готовых библиотек и желание писать свои, умение делать это на jQuery и ExtJS)
- HTML/CSS (понимание этого вопроса на уровне использования готовой верстки или создания страниц по образу и подобию с шаблоном)
- AJAX, XML и другие страшные слова, встречающиеся в процессе разработки
Приветствуются:
- опыт разработки сложных приложений
- умение работать с Subversion или CVS
- опыт работы с Unix, Linux, Mac OS
- умение работать с Zend IDE, Eclipse PDT или иной средой разработки
- знание Drupal, Wordpress и прочих open source CMS
- работа с credit card processing
- знание английского языка.
Опыт работы с ASP.NET (C#), а также все Ваши дополнительные знания являются несомненный плюсом в работе.
Работа удаленная, но с постоянным графиком. Оплата почасовая от выработки - 8-10$ за час, недельная занятость от 20 часов и выше, предела нет. Переводы осуществляются через Wire transfer, Western Union, MoneyGram, PayPal.
Присылайте информацию о себе, реализованных проектах и планах на будущее, вместе с небольшим примером своего кода на email: [email protected]
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