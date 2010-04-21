Веб-программист

Ищем квалифицированного php программиста на удаленную работу. Полная занятость. Зарплата. Обязательно портфолио. 24+ лет, опыт веб-программирования 3+ лет, математическое образование.

У нас принято:

Любить проекты и всячески содействовать их качественной реализации

Задавать умные вопросы

Решать задачи

Не принято:

Повторять два раза

Лениться

Уклоняться от ответственности

Обязательные условия:

Быть на связи и на рабочем месте с 9:00 до 18:00 по будням

Полное отсутствие любой другой занятости, любых других проектов, подработок и пр.

Укажите желаемый уровень зарплаты.

Студия Максима Трикоза