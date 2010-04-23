Требуется программист Битрикс в офис

Обязанности: Разработка программного обеспечения для Интернет - проектов компании; Верстка web - страниц. Требования: Возраст желательно от 22 лет; Образование высшее/неоконченное высшее; Опыт работы, желательно, от 2 лет; Знание HTML‚ CSS‚ PHP‚ JavaScript‚ SQL-92‚ желательно UML; ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
- наличие сертификатов Битрикс
- опыт работы с битриксом - от 1 года
- наличие портфолио
Резюме направлять по адресу: [email protected]
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2600
Срочно ищем Web-программиста для проектирования и разработки серверных модулей (С/C++) и нестандартного пользовательского интерфейса web-приложений (JavaScript+AJAX). На постоянную удаленную занятость, с необходимостью появления в офисе раз в неделю для встречи с руководителем и командой. Нужно знать: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток. В команду требуется php программист. Работа удаленная, график свободный, главное чтобы поставленные задачи решались в срок. Задачи: - доработка сайтов - написание компонентов под джумлу - написание модулей под другие кмс Требования: - хорошие знания php - умение работать с ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Для работы по интеграции макетов к CMS необходим человек географически находящийся в Уфе. Требования: xHTML-верстка (валидность, кроссбраузерность), интеграция CMS (php+MySQL), JavaScripts (разработка с нуля и доработка готовых фреймворков)Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
На разработку проекта требуется программист на неполный день. Умение работать с xml-rpc будет огромным плюсом. Покажите свои лучшие проекты (интересует сложность, а не внешний вид).Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток... Требуеться Програмист и верстальщик можно в одном лице =) Обязанности для програмиста. 1)НЕ ЗАБУГОРНЫЕ Цены за свою работу... 2)Уметь писать на таких языках как php,ajax,Java,Jqery,MySQL, ну а если знаете другие языки дополнительно то замечательно 3)Уметь создавать ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1500
Необходимые навыки: - Опыт разработки ПО и вебсайтов более 2-х лет - PHP5 (умение решать вопросы с объектно-ориентированным подходом) - MySQL (понимание баз данных, умение создавать сложные запросы к таблицам и избавляться от них, если есть возможность) - ZendFramework ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищем квалифицированного php программиста на удаленную работу. Полная занятость. Зарплата. Обязательно портфолио. 24+ лет, опыт веб-программирования 3+ лет, математическое образование. У нас принято: Любить проекты и всячески содействовать их качественной реализации Задавать умные вопросы Решать задачи Не принято: Повторять два раза Лениться Уклоняться ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $2500
На проект (готовый) для выполнения нескольких задач нужен PHP программист хорошего уровня. Так же необходимо хорошо верстать и знать AJAX. Оплата раз в неделю - по результатам собеседования. Считаем по дням. Нахождение в сети с ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Мне нужен нормальный, адекватный, опытный, внимательный(!), аккуратный(!) веб-программист. Все ваше рабочее время я загрузить не смогу, но регулярно буду скидывать задачи и деньги. Задачи очень различные, (сайт знакомств, сайты с СМС оплатой, партнерские программы ит.д.), т.е. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад