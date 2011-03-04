Web разработчик

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка52 просмотра
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Обязанности:

Разработка программного обеспечения для Интернет - проектов компании;

Верстка web - страниц.

Требования:

Возраст желательно от 22 лет;

Образование высшее/неоконченное высшее;

Опыт работы, желательно, от 2 лет;

Знание HTML‚ CSS‚ PHP‚ JavaScript‚ SQL-92‚ желательно UML;

Представление о Unix системах; Умение проектировать интерфейсы;

Умение верстать web-страницы;

Технический английский язык.

Условия:

Офис: м.Каширская/Варшавская, служебная маршрутка от метро до офиса;

График работы 5/2, с 10:00 до 19:00;

Стабильная заработная плата от 50000;

Возможность карьерного и профессионального роста;

Работа в дружном коллективе;

Крупная компания, лидер в своем сегменте рынка.

13 лет назад
Photoholding2010
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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