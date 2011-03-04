Web разработчик

Доброго времени суток. В команду требуется php программист. Работа удаленная, график свободный, главное чтобы поставленные задачи решались в срок. Задачи: - доработка сайтов - написание компонентов под джумлу - написание модулей под другие кмс Требования: - хорошие знания php - умение работать с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
Разработка программного обеспечения для Интернет - проектов компании;
Верстка web - страниц.
Требования:
Возраст желательно от 22 лет;
Образование высшее/неоконченное высшее;
Опыт работы, желательно, от 2 лет;
Знание HTML‚ CSS‚ PHP‚ JavaScript‚ SQL-92‚ желательно UML;
Представление о Unix системах; Умение проектировать интерфейсы;
Умение верстать web-страницы;
Технический английский язык.
Условия:
Офис: м.Каширская/Варшавская, служебная маршрутка от метро до офиса;
График работы 5/2, с 10:00 до 19:00;
Стабильная заработная плата от 50000;
Возможность карьерного и профессионального роста;
Работа в дружном коллективе;
Крупная компания, лидер в своем сегменте рынка.
- Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Для работы по интеграции макетов к CMS необходим человек географически находящийся в Уфе. Требования: xHTML-верстка (валидность, кроссбраузерность), интеграция CMS (php+MySQL), JavaScripts (разработка с нуля и доработка готовых фреймворков)Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
На разработку проекта требуется программист на неполный день. Умение работать с xml-rpc будет огромным плюсом. Покажите свои лучшие проекты (интересует сложность, а не внешний вид).Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток... Требуеться Програмист и верстальщик можно в одном лице =) Обязанности для програмиста. 1)НЕ ЗАБУГОРНЫЕ Цены за свою работу... 2)Уметь писать на таких языках как php,ajax,Java,Jqery,MySQL, ну а если знаете другие языки дополнительно то замечательно 3)Уметь создавать ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1500
Необходимые навыки: - Опыт разработки ПО и вебсайтов более 2-х лет - PHP5 (умение решать вопросы с объектно-ориентированным подходом) - MySQL (понимание баз данных, умение создавать сложные запросы к таблицам и избавляться от них, если есть возможность) - ZendFramework ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищем квалифицированного php программиста на удаленную работу. Полная занятость. Зарплата. Обязательно портфолио. 24+ лет, опыт веб-программирования 3+ лет, математическое образование. У нас принято: Любить проекты и всячески содействовать их качественной реализации Задавать умные вопросы Решать задачи Не принято: Повторять два раза Лениться Уклоняться ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $2500
На проект (готовый) для выполнения нескольких задач нужен PHP программист хорошего уровня. Так же необходимо хорошо верстать и знать AJAX. Оплата раз в неделю - по результатам собеседования. Считаем по дням. Нахождение в сети с ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Мне нужен нормальный, адекватный, опытный, внимательный(!), аккуратный(!) веб-программист. Все ваше рабочее время я загрузить не смогу, но регулярно буду скидывать задачи и деньги. Задачи очень различные, (сайт знакомств, сайты с СМС оплатой, партнерские программы ит.д.), т.е. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется человек для написания скриптов на php и java .Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Мы пишем свою замечательную CMS. Конечно, она самая-самая, но нам нужен программист. От вас требуется: 1. Знание PHP5 (ООП) 2. Знание HML и Javascript (и особенно JQuery) 3. Интерес к участию в интересном проекте От нас будет: 1. Всякие разные глупые ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт14 лет назад