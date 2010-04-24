Web-программист/дизайнер

Под частные проекты требуются Web-дизайнеры/программисты - фрилансеры.

Технических требований к специалистам много - чем больше знаете, тем лучше, но есть проекты попроще, поэтому если чего-то не знаете, но можете быстро подучиться, тоже нормально:

• Опыт разработки сложных Web-проектов типа интернет-магазинов, работа с платежными системами и т.п. - для сложных проектов (есть проекты попроще).

* C#.NET, ASP.NET и VB.NET

• Программирование на ASP.net (C#), MS-SQL Database, Store Procedure Writing, AJax, Java Scripts

• .NET technologies, SOAP webservices, XML services

• Владение инструментарием в Multimedia Flash, Photoshop, Illustrator, Firework и Dreamweaver, хорошие дизайнерские способности (или можете притащить отдельного дизайнера)

• Хороший письменный английский

Работа не по найму, чистый фрилансинг. Оплачивается попроектно. Зарплата по каждому проекту обговаривается отдельно. Если сработаемся - в качестве доп. мотивации шарится профит (на коммерческих проектах).

Пожалуйста, присылайте свои резюме + предложения + рекомендации (если есть) + ваши работы на адрес [email protected]

ДОПОЛНИТЕЛЬНО. В дополнение к списку технических требований, в первую очередь мы ищем людей честных и порядочных, а также способных соблюдать конфиденциальность. Кража незапатентованной интеллектуальной собственности, к сожалению, реальность, с которой нам приходилось сталкиваться.

В эпоху глобализации и толстых интернет-каналов, нам безразлично, где вы находитесь: в Москве, Киеве, Купертино или селе Гадюкино. Главное, чтобы был толстый интернет-канал для общения по проектам.