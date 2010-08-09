Главный PHP-программист на поисковик

Обязанности: Разработка программного обеспечения для Интернет - проектов компании; Верстка web - страниц. Требования: Возраст желательно от 22 лет; Образование высшее/неоконченное высшее; Опыт работы, желательно, от 2 лет; Знание HTML‚ CSS‚ PHP‚ JavaScript‚ SQL-92‚ желательно UML; ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем Главного PHP-программиста в команду.
Обязательные знания : PHP, Linux (на уровне Shell), mysql, OOP, Паттерны,HTML, JavaScript (jQuery или YUI),SVN(CVS), Zend FW. Умение и желание работать много быстро и красиво. Амбиции. Наличие средств связи - мобильный телефон, skype (голос), icq/jabber. Наличие законченных веб-проектов.
Задачи:
1) Разработка специализированной поисковой системы.
2) Руководство расширяющейся командой (на данный момент 2 программиста + тестер).
3) Анализ кода и направление программистов в правильное русло.
4) Адекватная оценка времени требующегося для реализации задачи.
Зарплата указана базовая, по мере повышения квалификации и эффективности работы зарплата повышается.
Перспективы :
1) Изучение современных технологий в создании веб-приложений.
2) Опыт разрабтоки систем которые обрабатывают несколько миллионов посетителей в сутки.
3) Карьерный рост.
Особое внимание стоит уделить стабильности работы. Мы на рынке работаем больше 5 лет. Стабильно платим зарплату больше 5 лет. В ответ мы требуем всего лишь 8 часов вашего времени ежедневно. Если же вы пропадаете в течении рабочего дня слишком часто. У вас ломается интернет/разряжается телефон/другие проблемы... Мы с вами расстаемся.
Это будет ваша фулл-тайм работа. Совмещение не допускается.
Претендентов прошу даже если желаете написать что-то в личку, обязательно, сделайте ваше предложение по вакансии. Так будет меньше вероятность, что ваше сообщение затеряется.
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