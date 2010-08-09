Главный PHP-программист на поисковик

Ищем Главного PHP-программиста в команду.

Обязательные знания : PHP, Linux (на уровне Shell), mysql, OOP, Паттерны,HTML, JavaScript (jQuery или YUI),SVN(CVS), Zend FW. Умение и желание работать много быстро и красиво. Амбиции. Наличие средств связи - мобильный телефон, skype (голос), icq/jabber. Наличие законченных веб-проектов.

Задачи:

1) Разработка специализированной поисковой системы.

2) Руководство расширяющейся командой (на данный момент 2 программиста + тестер).

3) Анализ кода и направление программистов в правильное русло.

4) Адекватная оценка времени требующегося для реализации задачи.

Зарплата указана базовая, по мере повышения квалификации и эффективности работы зарплата повышается.

Перспективы :

1) Изучение современных технологий в создании веб-приложений.

2) Опыт разрабтоки систем которые обрабатывают несколько миллионов посетителей в сутки.

3) Карьерный рост.

Особое внимание стоит уделить стабильности работы. Мы на рынке работаем больше 5 лет. Стабильно платим зарплату больше 5 лет. В ответ мы требуем всего лишь 8 часов вашего времени ежедневно. Если же вы пропадаете в течении рабочего дня слишком часто. У вас ломается интернет/разряжается телефон/другие проблемы... Мы с вами расстаемся.

Это будет ваша фулл-тайм работа. Совмещение не допускается.

Претендентов прошу даже если желаете написать что-то в личку, обязательно, сделайте ваше предложение по вакансии. Так будет меньше вероятность, что ваше сообщение затеряется.