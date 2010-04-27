Специалисты по веб программированию

IDE Group была основана в 2006 году, посредством слияния четырех компаний с пятилетним опытом работы в области информационных технологий. Качественным преимуществом IDE Group является то, что компания занимается разработкой и продвижением своих Интернет проектов, которые являются нашими бизнесами. Успешными примерами подобных проектов являются: www.price.ua , www.easydate.biz , www.maxymiser.com, www.trud.ua и т.д. Сегодня IDE Group – это частная IT компания со специализацией в сферах мобильного и Web-маркетинга. Сотрудниками компании являются более 200 человек в офисах Эдинбурга и Лондона (Великобритания), Днепропетровска и Запорожья (Украина). Мы гордимся тем, что в данный момент IDE Group является международной компанией, осуществляющей производственную деятельность в Великобритании и восточной Украине. Наши клиенты из более чем 25ти стран успешно применяют наши разработки в контексте рынков своих стран.

Наша компания проводит поиск партнеров для долгосрочного сотрудничества по выполнению веб проектов

Требования:

* Наличие опыта работы в WEB – разработке (от 1 года)ПХП

* Отличное знание PHP, Mysql, Smarty, Zend Framework, AJAX

* Примеры успешно завершенных проектов.

Заявки, пожалуйста, присылайте на [email protected]