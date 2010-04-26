Прогер HTML/PHP, широкий круг задач

Ищем квалифицированного php программиста для совместного создания полноценной веб-студии. В связи отсутствия постоянного штатного программиста. Месторасположение - Украина, Николаев.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разыскивается программист в команду для выполнения широкого круга задач на постоянной основе.
Функционал:
• Разработка различных web-скриптов и приложений: web-парсеры, конвертеры и т.д. и т.п, работающие в основном с CSV/XLS-файлами.
• Ведение текущего проекта (поддержка разработанной на данный момент платформы) - парсинга и конвертации.
• Поддержка сайтов – работа с html, php (к примеру, замена информации в разделах, перенастройка форм обратной связи, возможно – элементарная переверстка и т.д.).
• Консалтинг по этим проектам.
Работа - несложная, сверхсерьезных знаний в том или ином языке программирования не требует. Требует только вашей аккуратности и исполнительности.
Требования:
• Адекватное ценообразование. Парсер простого инет-магаза стоит порядка 30 у.е., а не 300, и мы это знаем;.
• Ваше «резюме» нам на электронную почту; в нем – описание выполненных проектов и работ, умений и знаний;
• Контактная информация (мобильный телефон, Skype или другой ip-мессенджер, счет WMR – указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО)
• Ваш интернет-канал – хотя бы 3 Мбит. Нагрузки у нас большие, а проекты – «тяжелые».
• Наличие в портфеле работ, хотя бы примерно соответствующих функционалу нашей вакансии.
• Ваш возраст – от 18 до 35 лет; вы способны понимать язык проект-менеджеров, и трансформировать его в свой, программистский;
• Безусловно, частая доступность онлайн.
• Желательно – фото, приятнее работать с людьми открытыми и контактными. Мы – не являемся скрытными, и таковых не любим.
Условия:
• Свободный график. Мы даем задание, в зависимости от его сложности и объема устанавливаем адекватный (по нашему мнению) срок выполнения.
• Интересные проекты, которые мы разрешаем публиковать в портфелях наших коллег;
• Оплата раз в месяц, по факту выполненных работ. Мы готовы обеспечить ежемесячную нагрузку в рамках бюджета от 200 у.е. А это, согласитесь, весьма неплохая прибавка к основной зарплате (если таковая есть), да еще и с учетом вполне лояльных наших условий.
• Работаем на доверии, оплачиваем в срок. Подтверждают это отзывы наших друзей-фрилансеров и члены нашей команды.
Тестовое задание – http://www.weblancer.net/projects/189942.html , бюджет 70 у.е.
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