Прогер HTML/PHP, широкий круг задач

Разыскивается программист в команду для выполнения широкого круга задач на постоянной основе.

Функционал:

• Разработка различных web-скриптов и приложений: web-парсеры, конвертеры и т.д. и т.п, работающие в основном с CSV/XLS-файлами.

• Ведение текущего проекта (поддержка разработанной на данный момент платформы) - парсинга и конвертации.

• Поддержка сайтов – работа с html, php (к примеру, замена информации в разделах, перенастройка форм обратной связи, возможно – элементарная переверстка и т.д.).

• Консалтинг по этим проектам.

Работа - несложная, сверхсерьезных знаний в том или ином языке программирования не требует. Требует только вашей аккуратности и исполнительности.

Требования:

• Адекватное ценообразование. Парсер простого инет-магаза стоит порядка 30 у.е., а не 300, и мы это знаем;.

• Ваше «резюме» нам на электронную почту; в нем – описание выполненных проектов и работ, умений и знаний;

• Контактная информация (мобильный телефон, Skype или другой ip-мессенджер, счет WMR – указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО)

• Ваш интернет-канал – хотя бы 3 Мбит. Нагрузки у нас большие, а проекты – «тяжелые».

• Наличие в портфеле работ, хотя бы примерно соответствующих функционалу нашей вакансии.

• Ваш возраст – от 18 до 35 лет; вы способны понимать язык проект-менеджеров, и трансформировать его в свой, программистский;

• Безусловно, частая доступность онлайн.

• Желательно – фото, приятнее работать с людьми открытыми и контактными. Мы – не являемся скрытными, и таковых не любим.

Условия:

• Свободный график. Мы даем задание, в зависимости от его сложности и объема устанавливаем адекватный (по нашему мнению) срок выполнения.

• Интересные проекты, которые мы разрешаем публиковать в портфелях наших коллег;

• Оплата раз в месяц, по факту выполненных работ. Мы готовы обеспечить ежемесячную нагрузку в рамках бюджета от 200 у.е. А это, согласитесь, весьма неплохая прибавка к основной зарплате (если таковая есть), да еще и с учетом вполне лояльных наших условий.

• Работаем на доверии, оплачиваем в срок. Подтверждают это отзывы наших друзей-фрилансеров и члены нашей команды.

Тестовое задание – http://www.weblancer.net/projects/189942.html , бюджет 70 у.е.