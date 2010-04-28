Программист

Под частные проекты требуются Web-дизайнеры/программисты - фрилансеры. Технических требований к специалистам много - чем больше знаете, тем лучше, но есть проекты попроще, поэтому если чего-то не знаете, но можете быстро подучиться, тоже нормально: • Опыт разработки ...