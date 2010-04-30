Php&jquery программист на большой проект

Ищем программиста, готового работать длительное время (3-12 месяцев) на стартап-проекте.

Необходим опыт в разработке высоконагруженных сервисов.

Пребывание в сети необязательно постоянно, но деньги будут платиться постфактум за каждое задание.

Оставляйте город(если не указан в профиле) и часовую ставку. Постараюсь со всеми пообщаться.

Еще отмечу, что здесь готовые либо ваши CMS не при чем. Разрабатывать надо с нуля, желательно с использованием фреймворка CodeIgniter или Yii. Также важно знание систем кэширование (memcached и т.п.). И если можете показать ваши конкретные проекты на данных технологиях, не стесняйтесь - пишите в личку или асю.