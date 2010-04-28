PHP-программист, верстальщик

$500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок157 просмотров
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Здравствуйте!

На постоянную работу требуется php-программист для доработки проектов на оснвое CMS Bitrix, Amiro, Joomla.

Опыт комплексной разработки сайтов и скриптов обязателен.

Первоначальный оклад 12 000 рублей, далее 15 000 рублей + %.

Работа в офисе и на дому, главное - выполнять проекты в установленные сроки.

Молодой коллектив развивающейся компании приветствует Вас)

PHP
14 лет назад
MGorelkin
Михаил 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад