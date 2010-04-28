PHP-программист, верстальщик

Основные задачи : управляться с движком , правка CSS стилей, правка чужого PHP кода. Основные требования: адеватно оценивать объём работ и в эту оценку укладываться.
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Здравствуйте!
На постоянную работу требуется php-программист для доработки проектов на оснвое CMS Bitrix, Amiro, Joomla.
Опыт комплексной разработки сайтов и скриптов обязателен.
Первоначальный оклад 12 000 рублей, далее 15 000 рублей + %.
Работа в офисе и на дому, главное - выполнять проекты в установленные сроки.
Молодой коллектив развивающейся компании приветствует Вас)
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