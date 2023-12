WordPress разработчик с опытом работы в e-Сommerсe

Looking for very experienced WordPress developer to build e-Commerce store using WordPress plug-ins.

Please don't waste your time if you haven't completed similar projects before.

More details are here: "http://vinbox.narod.ru/Spec.txt"

Design will be very similar to this: "http://vinbox.narod.ru/Ancient_Egypt_Mall.jpg"

Работа удаленная, связь по e-mail, ICQ, MSN или Yahoo! Messenger.

Место жительства значения не имеет.

Обязательно: Талант! Креaтив! Портфолио!

P.S. Предложения, выше указанного бюджета - будут рассматриваться в последнюю очередь.

Просьба отнестись с пониманием. Спасибо!