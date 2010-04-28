Требуется Flash/Flex разработчик

Веб-программированиеЗакрытнет заявок112 просмотров
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Развивающийся компании на постоянное сотрудничество требуется флеш разработчик.

Обязательны знание flex, actionscript 2/3.

Опыт и реализованые проекты.

свои резюме высылайте на: [email protected]

14 лет назад
world-pro-corp
Константин 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад