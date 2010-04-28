Требуется Flash/Flex разработчик

Разыскивается программист в команду для выполнения широкого круга задач на постоянной основе. Функционал: • Разработка различных web-скриптов и приложений: web-парсеры, конвертеры и т.д. и т.п, работающие в основном с CSV/XLS-файлами. • Ведение текущего проекта (поддержка разработанной на данный момент ...