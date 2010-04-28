Требуется web-програмист

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка187 просмотров
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Ищется web-программист для постоянного сотрудничества и реализации программной части новых для рунета проектов. С учетом получения части дальнейшего дохода с них.

Всем кому интересно пишем на email: [email protected]

14 лет назад
ZooFill
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад