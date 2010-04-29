Drupal. PHP и CSS разработчик

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок184 просмотра
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Основные задачи : управляться с движком , правка CSS стилей, правка чужого PHP кода.

Основные требования: адеватно оценивать объём работ и в эту оценку укладываться.

PHPCSSDrupal
14 лет назад
itanets
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexKh
39 летДания
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$1