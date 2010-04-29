PHP-программист в команду. Удаленно.

Основные задачи : управляться с движком , правка CSS стилей, правка чужого PHP кода. Основные требования: адеватно оценивать объём работ и в эту оценку укладываться.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания RDM Software Group ищет PHP-программиста в команду для разработки специализированного поисковика.
Обязательные знания : PHP, Linux (на уровне Shell), mysql, OOP,HTML, JavaScript (jQuery или YUI),SVN(CVS), Zend FW. Умение и желание работать много быстро и красиво. Амбиции. Наличие средств связи - мобильный телефон, skype (голос), icq/jabber. Наличие законченных веб-проектов.
Задачи:
Разработка специализированной поисковой системы.
Зарплата указана базовая, по мере повышения квалификации и эффективности работы зарплата повышается.
Перспективы :
1) Изучение современных технологий в создании веб-приложений.
2) Опыт разрабтоки систем которые обрабатывают несколько миллионов посетителей в сутки.
3) Карьерный рост.
Особое внимание стоит уделить стабильности работы. Мы на рынке работаем больше 5 лет. Стабильно платим зарплату больше 5 лет. В ответ мы требуем всего лишь 8 часов вашего времени ежедневно. Если же вы пропадаете в течении рабочего дня слишком часто. У вас ломается интернет/разряжается телефон/другие проблемы... Мы с вами расстаемся.
Это будет ваша фулл-тайм работа. Совмещение не допускается.
Претендентов прошу даже если желаете написать что-то в личку, обязательно, сделайте ваше предложение по вакансии. Так будет меньше вероятность, что ваше сообщение затеряется.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $500
Здравствуйте! На постоянную работу требуется php-программист для доработки проектов на оснвое CMS Bitrix, Amiro, Joomla. Опыт комплексной разработки сайтов и скриптов обязателен. Первоначальный оклад 12 000 рублей, далее 15 000 рублей + %. Работа в офисе и на дому, ...Закрыт14 лет назад
- $350
Looking for very experienced WordPress developer to build e-Commerce store using WordPress plug-ins. Please don't waste your time if you haven't completed similar projects before. More details are here: "http://vinbox.narod.ru/Spec.txt" Design will be very similar to this: "http://vinbox.narod.ru/Ancient_Egypt_Mall.jpg" Работа ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Ищется web-программист для постоянного сотрудничества и реализации программной части новых для рунета проектов. С учетом получения части дальнейшего дохода с них. Всем кому интересно пишем на email: [email protected]Закрыт14 лет назад
Развивающийся компании на постоянное сотрудничество требуется флеш разработчик. Обязательны знание flex, actionscript 2/3. Опыт и реализованые проекты. свои резюме высылайте на: [email protected]Закрыт14 лет назад
Предлагаю работу программисту со знанием FrameworkВеб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен веб-программист (PHP+Mysql+JS) для выполнения периодических заданий (доработка сайта/сайтов, исправление ошибок, оптимизация). Нужен человек: +с отзывами +часто бывающий онлайн и оперативно отвечающий +не затягивающий выполнение оплата через webmoney сразу по выполнении задания, возможна предоплата.Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Требуется программист под сети (предпочтительно C/C++) на постоянную удалённую работу. icq: 634245082Закрыт14 лет назад
IDE Group была основана в 2006 году, посредством слияния четырех компаний с пятилетним опытом работы в области информационных технологий. Качественным преимуществом IDE Group является то, что компания занимается разработкой и ...Закрыт14 лет назад
- $500
Разыскивается программист в команду для выполнения широкого круга задач на постоянной основе. Функционал: • Разработка различных web-скриптов и приложений: web-парсеры, конвертеры и т.д. и т.п, работающие в основном с CSV/XLS-файлами. • Ведение текущего проекта (поддержка разработанной на данный момент ...Закрыт14 лет назад