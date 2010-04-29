Компания RDM Software Group ищет PHP-программиста в команду для разработки специализированного поисковика. Обязательные знания : PHP, Linux (на уровне Shell), mysql, OOP,HTML, JavaScript (jQuery или YUI),SVN(CVS), Zend FW. Умение и желание работать много быстро и красиво. ...
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Online проект приглашает принять участие в конкурсе на вакансию «Developer PHP».
УДАЛЕННАЯ РАБОТА
Занятость 4-6 часов в день.
Требования к кандидатам:
• Отличное знание PHP
• Навыки работы с SQL
• Хорошее знание JavaScript
• Умение разбираться в чужом коде
• Опыт удаленной работы, опыт работы в крупных интернет проектах
• Постоянный доступ в интернет
• Инициативность, системность, ответственность, пунктуальность.
Заработная плата 1200 – 1500 $
Высылайте резюме на адрес [email protected]
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