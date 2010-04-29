Developer PHP

$1200
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок225 просмотров
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Online проект приглашает принять участие в конкурсе на вакансию «Developer PHP».

УДАЛЕННАЯ РАБОТА

Занятость 4-6 часов в день.

Требования к кандидатам:

• Отличное знание PHP

• Навыки работы с SQL

• Хорошее знание JavaScript

• Умение разбираться в чужом коде

• Опыт удаленной работы, опыт работы в крупных интернет проектах

• Постоянный доступ в интернет

• Инициативность, системность, ответственность, пунктуальность.

Заработная плата 1200 – 1500 $

Высылайте резюме на адрес [email protected]

PHP
14 лет назад
sintet
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад