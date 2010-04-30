Требуется программист Java

Ищем программиста, готового работать длительное время (3-12 месяцев) на стартап-проекте. Необходим опыт в разработке высоконагруженных сервисов. Пребывание в сети необязательно постоянно, но деньги будут платиться постфактум за каждое задание. Оставляйте город(если не указан в профиле) и часовую ставку. ...