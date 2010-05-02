Ищу хорошего программиста на удаленную работу

$250
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки378 просмотров
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Зарабатываю деньги тем, что предлагаю услуги по созданию сайтов.

В штате имеются и дизайнер и SEO-специалист (все удаленно). Был программист, но из-за своих личных проблем не имеет возможность дальше работать со мной в команде. Заказами постараюсь обеспечивать постоянно (особенно после июня-июля).

Общие требования к программисту:

• многозадачность (знания из разных областей)

• желательно уметь и кодить и верстать

• очень желательно иметь опыт написания CMS – идеальный вариант своя многозадачная CMS

• наличие большого опыта работы и реально функционирующих примеров (лучше всего интернет-магазины и каталоги продукции)

• желателен опыт настройки серверов

Для начала нашей работы даю заказ на разработку каталога продукции с ценами для строительной фирмы. Ниже поясню, что именно надо выполнить в этом задании.

Имеется сайт i s o l u x . r u. На нем есть каталог брендов и товаров. Нужно спарсить всю информацию с этого сайта и аккуратно поместить информацию в базу. Важно сохранить связь между брендом и товаром, которая есть на сайте-доноре. Далее на основе этой базы нужно создать сайт и интегрировать его в любую CMS. После этого нужно будет сделать еще 3 сайта с похожими дизайнами, но с одинаковой информацией на них. Приблизительный дизайн 1ого сайт можно посмотреть на http://imglink.ru/pictures/02-05-10/7a2da00408dd85477e8f37d5c64d93ab.jpg Дизайны других трех вышлю исполнителю.

Основные требования к сайту №1:

• вся информация должна быть доступна для выгрузки в аккуратном xml (выгрузка прайс-листа)

• все связи бренда и товара должны быть доступны в админ-части CMS

• в админ-части CMS должно быть предусмотрено легкое редактирование/добавление товаров/брендов

• на главной странице должны выводится заданные категории каталога/брендов

• должен работать поиск по сайту

• нужно продумать модули для новостей, статей, специальных предложений

• калькулятор, который есть в дизайне, в данную работу не входит, и будет разрабатываться отдельно (ну и соответственно оплачиваться отдельно)

Остальные сайты будут клонами – по сути, у них будут отсутствовать некоторые модули и дизайн будет немного отличаться от 1ого.

Подробнее об этом задании сообщу непосредственно исполнителю. Пишите конкретно по этому заданию: сроки, цена, в какой CMS будете исполнять, наличие подобных работ.

14 лет назад
gevak
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов
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