Опытный программист PHP+MYSQL

Требуется программист и дизайнер в одном лице (в крайнем случае только программист) отлично разбирающийся в движке vamshop. Требования - Отличные знания данного движка - Работа с чужим кодом - Поддержка выполненной работы и дальнейшие разработки по требованию (естественно не ...
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На удаленную работу требуется опытный программист с хорошим знанием:
обязательно: PHP, MYSQL, JavaScript, HTML;
желательно: DBSIMPLE, DBTREE, Smarty.
Подработка / зарплата. Вакансия №10
В чем заключается работа:
1. Создание модулей для собственной системы CMS. Их дальнейшая доработка, настройка, совершенствование. Внедрение модулей в работу. Устранение неполадок, багов. Подключение дизайнов. В качестве помощи предоставляем к CMS полнейшую документацию по всем функциям и поддержку создателей CMS в случае возникновения вопросов.
2. Обслуживание, доработка, создание, совершенствование, сопровождение различных других интернет-проектов, работающих на различных системах open source (osCommerce, Drupal, Joomla, Wordpress и т.д.).
Порядок приёма на работу:
1. Заполнение Вами опросника (www.ecom.org.il/anketa.rtf) и отправка его нам вместе с Вашим резюме (в резюме обязательно укажите свой номер icq и меил), около 20 минут (те, чьи анкеты будут отобраны, пройдут на 2-й пункт).
2. Собеседование с менеджером с помощью icq 15-20 минут (те, кто пройдёт собеседование, пройдут на 3й пункт).
3. Тестовая работа. На выполнение работы даём до 12 часов. Время фиксируется.
4. Отбор работника.
Обязательные требования:
1. Желание и способность разбираться в чужом коде.
2. Предельная внимательность, сообразительность, рационализаторство, терпение.
3. Стремление и способности решать поставленные задачи, ответственность и рабочая дисциплина, инициативность, в том случае, если такая инициатива приносит пользу, обучаемость и желание учиться, логическое мышление и способность делать правильные выводы, общий уровень знаний.
4. Большой опыт в создании / совершенствовании / исправлении / ремонте различных CMS и баз данных.
7. Наличие свободного времени для работы, возможность уделять работе не менее 4 часов в день, 5-6 дней в неделю.
8. Постоянный доступ в интернет, приемлемая для работы скорость upload/download.
9. Только для серьёзных, постоянных, старательных, точных, обязательных и аккуратных (если Вы не такой, сэкономьте Ваше и наше время).
10. Подойдёт для жителя стран бывшего СНГ.
Необязательные требования:
Знание и опыт в других областях веб-разработок приветствуется.
Большой плюс работы с нами в том, что мы точно знаем, что хотим, поэтому с нами легко работать. Если у Вас есть необходимый опыт в этом направлении и Вы действительно подходите под ВСЕ ПУНКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ – не теряйте время зря, заполняйте опросник www.ecom.org.il/anketa.rtf и высылайте его вместе с резюме на мейл [email protected] . Будут проверены все опросники. Если у Вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, пишите в icq: девять86081.
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