Задачи: - Разработка мобильного приложения для имитации работы gps трекера Требования: - Образование высшее - Английский: минимум на среднем уровне - Отличное знание Java и J2ME, опыт написания и портирования Java приложений на различные модели телефонов - Опыт работы в той ...
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- $10000Мобильные приложения7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуется написать модуль (Java ME platform SDK ) для https соединения с мобильного устройства , на котором ОС линукс с установленным пакетом java microedition. Подробности в личку.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Требуется специалист для удаления редиректа по инструкции от хостера: В файлах .htaccess Ваших сайтов найден редирект на вредоносный ресурс: RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (android|midp|j2me|symbian|series\ 60|symbos|windows\ mobile|windows\ ce|ppc|smartphone|blackberry|mtk|windows\ phone|iemobile|nokia|ucweb|ucbrowser|iPad|iPhone) [NC] RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !(bot|ia_archiver|crawler|slurp|validator|webalta|yahoo|yandex|google|curl|wget) [NC] RewriteRule (.*) http://m.extrasoftware.biz/?19&source=91.218.228.26 [L,R=302] # On Цена срок?AndroidJ2MEВеб-программирование18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно написать не большой сокет сервер для чата... После написания обьяснить как всё запустить...J2MEПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Основные возможности программы должны заключаться в следующем: 1)Имеется готовое ява-приложение (допустим opera mini) для сотовых телефонов. Смс-мидлет должен закрепляться за этим приложением и другими подобными известными java-программами. 2)Вывод диалогового окна при использовании с предложением оплатить пользование ...Закрыт11 лет назад
- $500
Есть игра на j2me написана мной... Пример http://fish-mob.ru/download/?cat=15 Нужно портировать её под Android... Оставляйте свою цену и сроки, рассмотрим и вашу цену!AndroidJ2MEМобильные приложения1 исполнительЗавершен11 лет назад
на одном аккаунте на сервере висит около 50 сайтов все заражены вирусом описание вируса ниже, нужен скрипт, что бы все почистить, если есть вопросы пишите в скайп brndcrte , укажите пожалуйста, цену работы. работа вируса заключается ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо разработать J2ME приложение для работы с заказами(используя LWUIT). Принцип работы клиента - периодически принимать от веб-сервера данные о заказах в формате JSON Основные функции: авторизация, меню водителя: текущие заказы, моя стоянка, выход, взятие заказа, отбивка ...Закрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте! Нужен программист для создания приложения для мобильных телефонов и Android-устройств. Знание Java ME и Android. Смысл приложения — Каталог организаций (текстовых описаний по 100–200 сиволов), сгруппированных по тематикам, в среднем 3 уровня. Примерное количество ...Закрыт11 лет назад
- $250
Восстановить мидлет через реверсинженеринг и наладить его взаимодействие с серверной стороной исходники были утеряны подробности в личкуJ2MEМобильные приложения1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Платформа: J2ME Сроки: 2-4 дня ТЗ: в приложении описание протокола, по нему понятен объем работ, детали уже с выбранным исполнителем. на данном этапе требуется авторизация, один грид, форма с просмотром информации и одна простая форма ввода данных. Бюджет: ...J2MEМобильные приложения2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
В офис на постоянное время нужен разработчик приложения для сервиса Omyconf Требования Знание Java, J2ME, Android SDK Опыт разработки 1,5 лет. Портфолио и рекомендации обязательны! Хороший английский ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходим перевод страниц сайт http://it-drive.com/ с английского на немецкий. Жду ваших предложений. http://www.it-drive.com/open-source-development/drupal http://www.it-drive.com/open-source-development/joomla http://www.it-drive.com/open-source-development/magento http://www.it-drive.com/open-source-development/ruby-on-rails http://www.it-drive.com/open-source-development/symfony http://www.it-drive.com/web-development/php-development http://www.it-drive.com/web-development/ajax-development http://www.it-drive.com/web-development/lamp-development http://www.it-drive.com/web-development/java-development http://www.it-drive.com/mobile-app-development/android http://www.it-drive.com/mobile-app-development/blackberry http://www.it-drive.com/mobile-app-development/j2me http://www.it-drive.com/mobile-app-development/symbian http://www.it-drive.com/mobile-app-development/windows-mobile http://www.it-drive.com/mobile-app-development/iphone http://www.it-drive.com/microsoft-development/c-sharp http://www.it-drive.com/microsoft-development/asp-net http://it-drive.com/process/ip-protection http://it-drive.com/process/outsourcing-advantages http://it-drive.com/process/outsourcing-models http://it-drive.com/process/qualityПереводы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется J2ME программист с профильным опытом работы от двух лет. Возможна удаленная работа (не менее 30ти часов в неделю). Опыт разработки приложений под Android обязателен. От вас требуется: * опыт разработки на ...Закрыт13 лет назад
Международная рекрутинговая компания WORLD STAFF ® для своего клиента подбирает высококвалифицированный персонал. Работодатель – Крупная Международная Компания Вакансия: JUNIOR J2ME DEVELOPER U475-ME КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: • Разработка программного обеспечения для мобильных телефонов, планшетных компьютеров и смартбуков • Создание новых платформ для ...Закрыт13 лет назад
- $2500
Приглашаем на фриланс основе J2ME\BB разработчика. О проекте: Zlango это новый пиктографический язык для пользователей SMS. Zlango является продолжением развития графических пиктограмм, в которых предоставлены не только специальные знаки препинания, но и возможно их свободное комбинирование с комплексным ...J2MEЗакрыт13 лет назад
Iphone developer (Киев) Есть возможность работать удалённо или не полный рабочий день. Проект - разработка игр на платформе Андроид и IOS для ведущей компании в области онлайн игр, наших партнеров. Так же имеется несколько проектов которые еще ...Закрыт13 лет назад
- $500
В компанию на удаленную работу требуется java программист для разработки приложений для телефонов. Опыт работы более 3-х лет, отличное знание своего дела. Ответственный, исполнительный, всегда на связи.Закрыт13 лет назад
Нужен разработчик с опытом работы в создании онлайн игр/игр для мобильных телефонов. Задача: Разработка клиентской части мобильного приложения. Функции приложения: — осуществление команд пользователя согласно игровому процессу — взаимодействие с серверной частью (БД и пр.) — отправка SMS из ...J2MEРазработка игрнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требования опыт разработки на Java; приложений J2ME (MIDP-1.0/MIDP-2.0), сетевых приложений как на уровне socket-тов, так и на уровне http.графических и/или игровых приложений на J2ME; знание специфики реализаций и граблей на различных телефонах; специфичных API производителей телефонов; ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад