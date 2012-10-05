Небольшой интерфейс для лотереи на J2ME

Платформа: J2ME

Сроки: 2-4 дня

ТЗ: в приложении описание протокола, по нему понятен объем работ, детали уже с выбранным исполнителем. на данном этапе требуется авторизация, один грид, форма с просмотром информации и одна простая форма ввода данных.

Бюджет: предлагать

Доп.требование: исходники с комментариями, проект будет развиваться, возможно долгосрочное сотрудничество. Если доп. проекты, если найдем общий язык, перейдем к проекту по крупней :)