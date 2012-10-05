Требуется на постоянную удаленную работу программист с опытом программирования под iOS или Android. Для выполнения проектов связанных с работой камер устройств. Все наши задачи связаны либо с фото либо с видео съемкой. ...
Небольшой интерфейс для лотереи на J2ME
Платформа: J2ME
Сроки: 2-4 дня
ТЗ: в приложении описание протокола, по нему понятен объем работ, детали уже с выбранным исполнителем. на данном этапе требуется авторизация, один грид, форма с просмотром информации и одна простая форма ввода данных.
Бюджет: предлагать
Доп.требование: исходники с комментариями, проект будет развиваться, возможно долгосрочное сотрудничество. Если доп. проекты, если найдем общий язык, перейдем к проекту по крупней :)
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