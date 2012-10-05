Нужен специалист с опытом продвижения в App Store для продвижения нового приложения
Написание программы под Android
Требуется написать программу под OS Android, которая будет взаимодействовать с уже существующим сервисом посредством обмена XML файлами.
Сервис отвечает за хранение и обработку заказов для разъездных сотрудников.
Нужно следующее:
1. При загрузке телефона сразу стартует программа
2. Программа получает с сервера по http xml файлы с заказами
3. Программа хранит заказы в собственной базе данных несколько дней (количество указывается в настройках программы)
4. Программа позволяет сотруднику в телефоне выставить статус заказа и некоторые другие данные, которые сразу отправляется на сервер
5. Программа раз в 3 минуты отправляет GPS координаты сотрудника на сервер
6. Должен быть создан скрытый второй процесс, который будет следить за тем, запущена ли программа (первый процесс). Если программа выгрузилась (закрыли или глюкнула), второй процесс ее сразу открывает.
Это вкратце.
Выбор исполнителя будет проводиться следующим образом:
1. В проекте исполнитель, опираясь на все вышеизложенное ОБЯЗАТЕЛЬНО пишет приблизительную стоимость и срок данной работы
2. С каждым исполнителем ведем беседу и я рассказываю более подробно задание
3. Исполнитель пишет в проекте окончательную стоимость и срок когда будет полностью владеть информацией
4. После этого я окончательно выбираю исполнителя.
Оплата возможна налом, безналом, вебманями, безналичным переводом с карты мастеркарт на карту мастеркард.
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