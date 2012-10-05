Заполнение таблиц, отправка на сервер

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки245 просмотров

http://phpforandroid.net

Нужен специалист для реализации проекта на данной платформе.

функционал - запонение таблиц, отправка на сервер

13 лет назад
casualfatboy
Алексей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров