Приложение под Android для навигации в зданиях

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Закрыт3 заявки149 просмотров

Нужен аналог Wizee Шопинг или Point Inside для навигации внутри помещений.

Wizee Шопинг https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.wisesolutions.wizeeshopper

Point Inside https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pointinside.android.app&hl=en

Интересуют сроки и цены.

Прикрепил ТЗ.

Android
13 лет назад
indorio
Денис 
31 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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