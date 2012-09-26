Приложение для iOS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки116 просмотров

Нужно сделать приложение в виде каталога одежды (фото, цены, размеры), если возможно, то онлайн заказ.

iOS
13 лет назад
romantruf
Роман 
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров