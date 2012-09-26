Приложение для iOS

Нужно создать приложение с нуля. Приложение-будильник. Сигнал поступает при достижении пользователем заданной точки на карте. Пользователь отмечает на карте нужную ему точку и указывает радиус срабатывания. При достижении телефоном данной точки будет выдаваться сигнал/сообщение. ...