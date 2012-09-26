Разработка Андроид игры (покер)

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Закрыт2 заявки144 просмотра

Требуется разработка игры покер онлайн (серверная и клиентская часть).

Все делати в личку.

Прошу писать только профи, сообщения типа давайте попробуем или я наверное смогу будут игнорироваться

Android
13 лет назад
rijik1980
Гиогрий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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