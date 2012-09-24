Приложение под iphone

У пользователя-клиента ресторана: приложение с одной кнопкой "Вызвать официанта". Перед этим пользователь выбирает "ресторан", и "номер стола" из базы. У пользователя-ресторатора: показаны кто "онлайн" за каждым столом. когда пользователь нажимает кнопку "Вызвать официанта", то ...