Приложение под iphone

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Закрыт3 заявки127 просмотров

Необходимо разработать приложение похожее на

http://itunes.apple.com/ru/app/radio-moy-gorod-radio-moj/id500855282?mt=8

или

http://itunes.apple.com/ru/app//id479159503?mt=8

т.е. плеер для интернет-радиостанции

Просьба писать тем кто имеет опыт разработки по iOS

Кратко:

Общие положения:

- код отделен от дизайна

- конфиг с настройками приложения в том числе и откуда брать поток

Функционал приложения:

- кнопка Играть

- кнопка Пауза

- забор метатегов о песне с вещательного сервера icecast

- фоновый режим работы

iOS
13 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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