Разработка приложения на PhoneGap или другом двиг.

Необходимо создать приложение для iPhone и Android, предположительно используя PhoneGap.

Приложение является мобильным зеркалом вебсайта, берет данные с него и отправляет их туда же.

ТЗ мобильного приложения:

Работа с данными:

- протокол https, запросы POST, GET

- тип данных для обмена с серверов: json

- авторизация внутри приложения через: Facebook, Twiter, Vkontakte

Главная страница (кнопки):

--- популярные темы,

--- новые темы,

--- 10 случайных тем,

--- добавить тему

--- настройки

Популярные темы:

-- список из N тем, с голосами

-- название темы кликабельно, при нажатии открывается страница темы

Новые темы и 10 случайных тем

-- данные на странице и их поведение аналогично разделу «популярные темы»

Добавить тему:

-- добавить тему можно после авторизации в соц. Сетях или регистрации

-- список полей в форме добавления (название темы, добавить фото, выпалающий список с категориями, поле для ввода тегов и кнопка Добавить)

Настройки:

-- возможность авторизоваться или зарегистрироваться

-- количество тем созданных этим пользователем

Страница темы:

-- название темы

-- фотографии

-- список комментариев

-- проголосовать за комментарий

-- оставить свой комментарий