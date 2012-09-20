Набираем команду для дальнейшей совместной работы над проектами. Высылайте ваши условия и портфолио. Если уже работали в команде программистов, укажите, в какой.
Требуется программист игр для IPAD и Iphone
Требуется специалист для программирования игры для Ipad и Iphone. Работа удаленная. Возможно предоставление офисного места, компьютера и интернета.
Немного специфическая система оплаты. Я предлагаю создание консорциума специалистов для реализации проектов состоящий из программиста (ов), дизайнера (ов)ов, выпускающего продюсера. Оплата будет идти с вырученных с проекта денег в равных долях. Будет заключено коллективное соглашение. У каждого из участников будет доступ к статистики онлайн продаж игры в App Store.
В дальнейшем возможно создание игровой компании.
Сейчас для реализации есть три проекта.
1. Легкая игра для проверки работоспособности модели взаимодействия и команды. Срок реализации 1 месяц.
2. Более серьезный проект. Срок реализации 3 месяца
3. Серьезный проект с постоянной поддержкой игры и длительным заработком. Разработка от 6 месяцев
Юридическую поддержку окажет мое ООО. Координатором и администратором проекта являюсь я. Связь по Скайпу или мобильному телефону. Управление проектом через автоматизированную систему.
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