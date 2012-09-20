Требуется программист игр для IPAD и Iphone

Требуется специалист для программирования игры для Ipad и Iphone. Работа удаленная. Возможно предоставление офисного места, компьютера и интернета.

Немного специфическая система оплаты. Я предлагаю создание консорциума специалистов для реализации проектов состоящий из программиста (ов), дизайнера (ов)ов, выпускающего продюсера. Оплата будет идти с вырученных с проекта денег в равных долях. Будет заключено коллективное соглашение. У каждого из участников будет доступ к статистики онлайн продаж игры в App Store.

В дальнейшем возможно создание игровой компании.

Сейчас для реализации есть три проекта.

1. Легкая игра для проверки работоспособности модели взаимодействия и команды. Срок реализации 1 месяц.

2. Более серьезный проект. Срок реализации 3 месяца

3. Серьезный проект с постоянной поддержкой игры и длительным заработком. Разработка от 6 месяцев

Юридическую поддержку окажет мое ООО. Координатором и администратором проекта являюсь я. Связь по Скайпу или мобильному телефону. Управление проектом через автоматизированную систему.