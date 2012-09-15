Требуется на постоянную удаленную работу программист с опытом программирования под iOS или Android. Для выполнения проектов связанных с работой камер устройств. Все наши задачи связаны либо с фото либо с видео съемкой. ...
Доработать Iphone, Ipad приложение (iOS)
Требуется удаленный разработчик для доработки iOS (Iphone, Ipad) приложения.
Есть:
- ТЗ
- Документированный API (xml)
- Дизайн
Для подачи заявки требуется:
- Портфолио (Проекты с интеграцией с удаленным сервером)
- Стоимость 1 часа(дня) работы
ТЗ и API будет высылаться выбранному кандидату.
Суть проекта: Приложение для бронирования туров для отдыха.
Основные модули:
- Поиск туров по параметрам (готово)
- Добавление туриста (70%)
- Подача заявки на сервер (собрать данные в запрос и отправить)
- Личный кабинет (просмотр поданных заявок)
- Страница "Контакты" (Геолокация отделений)
Возможность дальнейшего сотрудничества. Проектов много.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5000Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт13 лет назад
На проект требуется разработчик iOS. Удаленно. Срочно. Задача - по готовому дизайну собрать мобильное приложение. Верстаем, собираем и живем счастливо с деньгами в кармане. ТЗ - по запросу.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходим разработчик для разработки приложения под мобильные устройства под управлением iOs (Маки и Эпплы, Айфоны, Айпады), и Android . Для наших сервисов – социальная сеть и купонно-скидочная площадка. Начать нужно ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Программа приема, обработки, формирования ответа и отправки сообщений Например, приходит мне смс с текстом "Привет! Как дела?" автоответчик разбирает его на слова, словосочетания, или предложения, получается "привет", и "как дела". В приложении есть натсройки, ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется создать приложение для телефонов эпл, которое будет отображать возможность поиска объектов недвижимости сайта Domik.net. Приложение нужно такое же как сделано под андроид https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reazon.domiknet.mobile . можно лучше конечно :). АПИ взаимодействия сделаем сами.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется разработать приложение для мобильных устройств на Android и iOS. Приложение подразумевает доступ к функционалу сайту, т.е. при авторизации в приложении у клиента будут доступ к следующим меню* : • ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задача - сделать тесты для андроида. Так что-бы и с маркета скачать можно было. Часть вопросов - текстом, часть картинками. База пользователей не ведется. Приложение - бесплатное. ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт13 лет назад
приложение в котором можно добавлять объявления с телефона на сайт и возможностями: I добавлять объявления 1. определять гео-локацию текущего места 2. использование веб-камеры, чтобы сделать снимок и приложить его к объявлению ...Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется доделать готовую интерактивную книгу iOS 5+, IPad 1+, Cocos2D, Box2d Из доделок: * поменять на отдельных страницах анимацию * поменять на отдельных страницах графику и контролы * memory ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу подрядчика для разработки приложения на Android. Приложение уже реализовано на iOS. Интересует специалист (не агентство) с хорошим опытом и портфолио подобных проектов. Начинающих просьба не беспокоить.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт13 лет назад