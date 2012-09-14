Программа приема, обработки, формирования ответа и отправки сообщений Например, приходит мне смс с текстом "Привет! Как дела?" автоответчик разбирает его на слова, словосочетания, или предложения, получается "привет", и "как дела". В приложении есть натсройки, ...
Разработка мобильных приложений
Необходим разработчик для разработки приложения под мобильные устройства под управлением iOs (Маки и Эпплы, Айфоны, Айпады), и Android .
Для наших сервисов – социальная сеть и купонно-скидочная площадка.
Начать нужно для социальной сети.
ТЗ написано и есть на русск. и англ. языках.
От вас – контакты, желательно резюме, расценки работы.
Заявки фрилансеров
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