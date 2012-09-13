Приложение для android

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок119 просмотров

Программа приема, обработки, формирования ответа и отправки сообщений

Например, приходит мне смс с текстом "Привет! Как дела?" автоответчик разбирает его на слова, словосочетания, или предложения, получается "привет", и "как дела". В приложении есть натсройки, в которых есть возможность, ввести варианты ответа на входящие слова, т.е. две графы, в которой на входящие "привет" я ввожу какой я хочу ответ т.е. "привет", на "как дела" я бы ответил "Нормально".

приложение сохраняет в базу все предыдущие варианты ответов и на основании них формирует варианты ответов, если варианта нет, надо ввести самомму в поле ввода

нужен алгоритм распознавания приближенных вариантов, т.е "прювет", "привет" и "привед", однозначно должно распознано как одно слово "привет"

Android
13 лет назад
aspushkin
Алексей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно приложение под Iphone

    Требуется создать приложение для телефонов эпл, которое будет отображать возможность поиска объектов недвижимости сайта Domik.net. Приложение нужно такое же как сделано под андроид https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reazon.domiknet.mobile . можно лучше конечно :). АПИ взаимодействия сделаем сами.

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка приложения для мобильных устройств

    $50

    Требуется разработать приложение для мобильных устройств на Android и iOS. Приложение подразумевает доступ к функционалу сайту, т.е. при авторизации в приложении у клиента будут доступ к следующим меню* : • ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тесты для android

    Задача - сделать тесты для андроида. Так что-бы и с маркета скачать можно было. Часть вопросов - текстом, часть картинками. База пользователей не ведется. Приложение - бесплатное. ...

    Android
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приложение добавлений информации на сайт

    приложение в котором можно добавлять объявления с телефона на сайт и возможностями: I добавлять объявления 1. определять гео-локацию текущего места 2. использование веб-камеры, чтобы сделать снимок и приложить его к объявлению ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка iOS App - "детская интерактивная книга"

    Требуется доделать готовую интерактивную книгу iOS 5+, IPad 1+, Cocos2D, Box2d Из доделок: * поменять на отдельных страницах анимацию * поменять на отдельных страницах графику и контролы * memory ...

    iOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка приложения на Android

    Ищу подрядчика для разработки приложения на Android. Приложение уже реализовано на iOS. Интересует специалист (не агентство) с хорошим опытом и портфолио подобных проектов. Начинающих просьба не беспокоить.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание мобильного приложения под iPad.

    Создание мобильного приложения под iPad. Необходимо будет выполнить разработку IOS приложения, и серверной части. Пример http://itunes.apple.com/us/app/pdf-expert-enterprise/id435317348?mt=8 Есть так же одиночный пример аппликации. http://itunes.apple.com/us/app/pdf-expert-fill-forms-annotate/id393316844?mt=8 ...

    iOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подсчет слов в аудио потоке iPhone

    Требуется программа для iPhone, которая будет просто слушать текущий звуковой фон через микрофон и выдавать заданный звук в те моменты, когда хозяин устройства в разговоре произносит определенные слова. Ну и помимо звука - подсчет найденных ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приложение дополненная реальность для iOS

    Необходимо разработать приложение дополненной реальности для iPhone, iPod, iPad. Аналог данного приложения: http://itunes.apple.com/ru/app/audi-augmented-reality-kalender/id379617919?mt=8 http://youtu.be/RhPl9NLO4bk Вся графика и анимация будет предоставлена. При отклике обозначьте, пожалуйста, стоимость разработки подобного приложения, ...

    iOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад