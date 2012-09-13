Требуется создать приложение для телефонов эпл, которое будет отображать возможность поиска объектов недвижимости сайта Domik.net. Приложение нужно такое же как сделано под андроид https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reazon.domiknet.mobile . можно лучше конечно :). АПИ взаимодействия сделаем сами.
Приложение для android
Программа приема, обработки, формирования ответа и отправки сообщений
Например, приходит мне смс с текстом "Привет! Как дела?" автоответчик разбирает его на слова, словосочетания, или предложения, получается "привет", и "как дела". В приложении есть натсройки, в которых есть возможность, ввести варианты ответа на входящие слова, т.е. две графы, в которой на входящие "привет" я ввожу какой я хочу ответ т.е. "привет", на "как дела" я бы ответил "Нормально".
приложение сохраняет в базу все предыдущие варианты ответов и на основании них формирует варианты ответов, если варианта нет, надо ввести самомму в поле ввода
нужен алгоритм распознавания приближенных вариантов, т.е "прювет", "привет" и "привед", однозначно должно распознано как одно слово "привет"
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