Приложение для android

Программа приема, обработки, формирования ответа и отправки сообщений

Например, приходит мне смс с текстом "Привет! Как дела?" автоответчик разбирает его на слова, словосочетания, или предложения, получается "привет", и "как дела". В приложении есть натсройки, в которых есть возможность, ввести варианты ответа на входящие слова, т.е. две графы, в которой на входящие "привет" я ввожу какой я хочу ответ т.е. "привет", на "как дела" я бы ответил "Нормально".

приложение сохраняет в базу все предыдущие варианты ответов и на основании них формирует варианты ответов, если варианта нет, надо ввести самомму в поле ввода

нужен алгоритм распознавания приближенных вариантов, т.е "прювет", "привет" и "привед", однозначно должно распознано как одно слово "привет"