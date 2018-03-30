Нужно сделать мобильное приложение для Ipad для создания фото, gif и бумерангов. Приложение будет работать с админкой. Описание функционала можно прочитать в аттаче Рассмотрю как нативный вариант так и гибридный (Unity). Главное, чтобы можно было реализовать дополненную ...
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- UnityПриложение для iPadМобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно сделать мобильное приложение для Ipad для создания фото, gif и бумерангов. Приложение будет работать с админкой. Описание функционала можно прочитать тут : [url=http://download.alesko.eu/divers/fotobooth.docx]http://download.alesko.eu/divers/fotobooth.docx[/url] Рассмотрю как нативный вариант так и гибридный (Unity). Главное, чтобы можно было ...UnityПриложение для iPadЗакрыт2 года назад
- $1200
Начальная задача: сверстать и реализовать функционал и анимацию приложения для iPAD - просмотр музыкальных альбомов и прослушивание композиций. Серверная часть с админкой для контента и API имеется и функционирует. Макеты в figma и svg. Имеется сделанная ...JavascriptiOSFigmaFlutterReact NativeReact.jsПриложение для iPadМобильные приложения10 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Требуется сверстать и реализовать функционал приложения для iPAD – просмотр музыкальных альбомов и прослушивание композиций. Серверная часть с контентом и API имеется. Макеты в figma и svg. Имеется сделанная наполовину версия от предыдущего разработчика, который заболел ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт3 года назад
- $1200
Требуется сверстать и реализовать функционал приложения для iPAD – просмотр музыкальных альбомов и прослушивание композиций. Серверная часть с контентом и API имеется. Макеты в figma. Оплата по факту (можно поэтапно) или СБР. Бюджет 80 тыс. руб, срок ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $1000
Требуется сверстать и реализовать функционал приложения для iPAD – просмотр музыкальных альбомов и прослушивание композиций. Серверная часть с контентом и API имеется. Макеты в figma. Оплата по факту (можно поэтапно) или СБР. Бюджет 75 тыс. руб, срок ...Закрыт4 года назад
Нужно сделать небольшое приложение на Ipad в виде опросникаи с видео. Без публикации на AppStore.Детали пришлю в личку, только фрилансеры, с агентствами не работаю.Приложение для iPadЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать небольшое приложение на Ipad в виде опросникаи с видео. Без публикации на AppStore.Детали пришлю в личку, только фрилансеры, с агентствами не работаю.Приложение для iPadЗакрыт5 лет назад
Приложение для Ipad в виде теста (ответы на вопросы). В конце, в зависимости от результата (30%, 50%, 70%, 100%) вывести анимашку. Кнопка играть еще. Обязательно указывайте вашу цену за эту работу.Приложение для iPadМобильные приложения6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать мобильное приложение под Ipad & Android (гибрид) без публикации на сторах. Приложение простое : 1 Экран. Вступление : Фон + текст 2 Экран Формуляр контакта – фамилия, имя,мейл, чекбокс для рассылки 3 Экран Карта с расположением ...AndroidПриложение для iPadМобильные приложения5 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать приложение для Ipad Pro с дополненной реальность. Идеяиспользовать внутреннюю камеру планшета для реализации селфи Основной функционал : 1 Создание фото возможность выбора различных акксесуаров, размещаемых на лице (усы, борода, очки, шляпы и тп) тобишь нужен будет какой то ...Приложение для iPadМобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сделать приложение для вышеуказанного девайса, презентация со страницами (как в Ворде или PowerPoint). Навигация между страницами - листанием вниз-вверх. Всего 4 страницы, дизайн предоставлен в PNG. На первой странице - карусель с 6ю картинками, между которыми ...PowerPointПриложение для iPadСистемное программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $200
Сверстать приложение для ipad с рабочей версии на iphone swift по psd макеткамSwiftПриложение для iPadВерстка приложенияЗакрыт6 лет назад
- $2500
[b]- Необходимо разработать [/b]Mobile/ipad application приложение состоящее из 2-х функций - мне кажется версию для мобильников не нужно так как в экран мобильника не войдет все это и будет неудобно; - [b]Нужен[/b] дизайн + РАзработка приложения; [b]- ...iOSПриложение для iPadМобильные приложения7 заявокЗакрыт6 лет назад
Делаем приложение для планшетов, которое должно быть в результате быть доступно только в AppStore: 1. Первый экран — анимированная заставка, крутилка, прелоадер. Анимация на нас. 2. Далее появляется основное меню, на котором есть: - смартфон; - планшет; - модем; 3. При ...Приложение для iPadМобильные приложения8 заявокЗакрыт7 лет назад
необходимо разработать приложение для промо-кампании. функционал: — съёмка фото — применение фильтра (изменение цветовой гаммы, наложение паттерна) — отправка фото на сервер — шеринг фото в социальных сетях Facebook, Instagram — после отправки фото сервер возвращает сообщение, которое нужно выводить в ...Приложение для iPadМобильные приложения7 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть уже сделанное простенькое оффлайн приложение для iPad - меню ресторана. Выполнено через функцию UiWebView и с локальными HTML страницами. Все работает отлично, но через определённое время, программа перестаёт работать и не открывается. Возможно дело ...HTMLПриложение для iPadЗакрыт7 лет назад
Есть бесплатное приложение для iPad, которое перестало открываться (вылетает при загрузке) на устройствах с 9й версией iOS. Необходимо восстановить работоспособность приложения. Жду ваших предложений по стоимости и срокам, а также примеры уже реализованных приложений.iOSПриложение для iPadЗакрыт8 лет назад
Приложение для iPad Mini: 1) со стороны сервера получить запрос с данными в формате JSON и сохранить в файл. 2) со стороны сервера получить запрос с данными в формате JSON конвертнуть в CVS и отправить email с CVS ...Node.jsПриложение для iPadЗакрыт8 лет назад
Нужно выполнить дизайн простого регистрационного приложения, в PSD. Для устройств iPad/iPhone Инструкции, образец полей и фирменные логотипы - в присоединенном архиве. То есть пользователь заполняет определенные поля (имя, email, адрес, телефон и т.д.), ставит подпись и регистрируется. Не ...Приложение для iPadДизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен8 лет назад