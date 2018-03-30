Нужно сделать мобильное приложение для Ipad для создания фото, gif и бумерангов. Приложение будет работать с админкой. Описание функционала можно прочитать в аттаче Рассмотрю как нативный вариант так и гибридный (Unity). Главное, чтобы можно было реализовать дополненную ...