Заказать приложение для iPad

Закажите приложение для iPad прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Закажите приложение для iPad на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.

  • Мобильное приложение под Ipad

    Нужно сделать мобильное приложение для Ipad для создания фото, gif и бумерангов. Приложение будет работать с админкой. Описание функционала можно прочитать в аттаче Рассмотрю как нативный вариант так и гибридный (Unity). Главное, чтобы можно было реализовать дополненную ...

    UnityПриложение для iPad
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Мобильное приложение для Ipad

    Нужно сделать мобильное приложение для Ipad для создания фото, gif и бумерангов. Приложение будет работать с админкой. Описание функционала можно прочитать тут : [url=http://download.alesko.eu/divers/fotobooth.docx]http://download.alesko.eu/divers/fotobooth.docx[/url] Рассмотрю как нативный вариант так и гибридный (Unity). Главное, чтобы можно было ...

    UnityПриложение для iPad
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • IOS-приложение на react native или flutter

    $1200

    Начальная задача: сверстать и реализовать функционал и анимацию приложения для iPAD - просмотр музыкальных альбомов и прослушивание композиций. Серверная часть с админкой для контента и API имеется и функционирует. Макеты в figma и svg. Имеется сделанная ...

    JavascriptiOSFigmaFlutterReact NativeReact.jsПриложение для iPad
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • IOS-приложение на react native

    $1000

    Требуется сверстать и реализовать функционал приложения для iPAD – просмотр музыкальных альбомов и прослушивание композиций. Серверная часть с контентом и API имеется. Макеты в figma и svg. Имеется сделанная наполовину версия от предыдущего разработчика, который заболел ...

    JavascriptAndroidiOSПриложение для iOSFigmaReact NativeReact.jsПриложение для iPad
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • IOS-приложение на react native

    $1200

    Требуется сверстать и реализовать функционал приложения для iPAD – просмотр музыкальных альбомов и прослушивание композиций. Серверная часть с контентом и API имеется.  Макеты в figma. Оплата по факту (можно поэтапно) или СБР. Бюджет 80 тыс. руб, срок ...

    JavascriptAndroidiOSПриложение для iOSFigmaReact NativeReact.jsПриложение для iPad
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • IOS-приложение на react native

    $1000

    Требуется сверстать и реализовать функционал приложения для iPAD – просмотр музыкальных альбомов и прослушивание композиций. Серверная часть с контентом и API имеется.  Макеты в figma. Оплата по факту (можно поэтапно) или СБР. Бюджет 75 тыс. руб, срок ...

    JavascriptAndroidiOSПриложение для iOSFigmaReact NativeReact.jsПриложение для iPad
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Приложение на Ipad

    Нужно сделать небольшое приложение на Ipad в виде опросникаи с видео. Без публикации на AppStore.Детали пришлю в личку, только фрилансеры, с агентствами не работаю.

    Приложение для iPad
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Приложение на Ipad

    Нужно сделать небольшое приложение на Ipad в виде опросникаи с видео. Без публикации на AppStore.Детали пришлю в личку, только фрилансеры, с агентствами не работаю.

    Приложение для iPad
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Приложение для Ipad в виде теста (ответы на вопросы)

    Приложение для Ipad в виде теста (ответы на вопросы).  В конце, в зависимости от результата (30%, 50%, 70%, 100%) вывести анимашку. Кнопка играть еще. Обязательно указывайте вашу цену за эту работу.

    Приложение для iPad
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Мобильное приложение + админка

    Нужно сделать мобильное приложение под Ipad &amp; Android (гибрид) без публикации на сторах. Приложение простое : 1 Экран. Вступление : Фон + текст 2 Экран  Формуляр контакта – фамилия, имя,мейл, чекбокс для рассылки 3  Экран Карта с расположением ...

    AndroidПриложение для iPad
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Приложение с AR для планшета Ipad

    Сделать приложение для Ipad Pro с дополненной реальность. Идеяиспользовать внутреннюю камеру планшета для реализации селфи Основной функционал : 1 Создание фото возможность выбора различных акксесуаров, размещаемых на лице  (усы, борода, очки, шляпы и тп) тобишь нужен будет какой то ...

    Приложение для iPad
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Небольшое приложение на iPad Air 2

    Сделать приложение для вышеуказанного девайса, презентация со страницами (как в Ворде или PowerPoint). Навигация между страницами - листанием вниз-вверх. Всего 4 страницы, дизайн предоставлен в PNG. На первой странице - карусель с 6ю картинками, между которыми ...

    PowerPointПриложение для iPad
    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Мобильное-Приложение - Учет риса.

    $2500

    [b]- Необходимо разработать [/b]Mobile/ipad application приложение состоящее из 2-х функций - мне кажется версию для мобильников не нужно так как в экран мобильника не войдет все это и будет неудобно; - [b]Нужен[/b] дизайн + РАзработка приложения; [b]- ...

    iOSПриложение для iPad
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реализация мобильного приложения для iPad

    Делаем приложение для планшетов, которое должно быть в результате быть доступно только в AppStore: 1. Первый экран — анимированная заставка, крутилка, прелоадер. Анимация на нас. 2. Далее появляется основное меню, на котором есть: - смартфон; - планшет; - модем; 3. При ...

    Приложение для iPad
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка приложения для iPad

    необходимо разработать приложение для промо-кампании. функционал: — съёмка фото — применение фильтра (изменение цветовой гаммы, наложение паттерна) — отправка фото на сервер — шеринг фото в социальных сетях Facebook, Instagram — после отправки фото сервер возвращает сообщение, которое нужно выводить в ...

    Приложение для iPad
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подправить готовое приложение для iPad на X-Code

    Есть уже сделанное простенькое оффлайн  приложение для iPad -  меню ресторана.  Выполнено через функцию UiWebView и с локальными HTML страницами.  Все работает отлично,  но через определённое время, программа перестаёт работать и не открывается. Возможно дело ...

    HTMLПриложение для iPad
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Миграция приложения для iPad на iOS 9

    Есть бесплатное приложение для iPad, которое перестало открываться (вылетает при загрузке) на устройствах с 9й версией iOS. Необходимо восстановить работоспособность приложения. Жду ваших предложений по стоимости и срокам, а также примеры уже реализованных приложений.

    iOSПриложение для iPad
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать приложение на node.js

    Приложение для iPad Mini: 1) со стороны сервера получить запрос с данными в формате JSON и сохранить в файл. 2) со стороны сервера получить запрос с данными в формате JSON конвертнуть в CVS и отправить email с CVS ...

    Node.jsПриложение для iPad
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн небольшого регистрационного приложения на iPad/iPhone

    Нужно выполнить дизайн простого регистрационного приложения, в PSD.  Для устройств iPad/iPhone Инструкции, образец полей и фирменные логотипы - в присоединенном архиве. То есть пользователь заполняет определенные поля (имя, email, адрес, телефон и т.д.), ставит подпись и регистрируется. Не ...

    Приложение для iPad
    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад