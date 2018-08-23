Приложение для Ipad в виде теста (ответы на вопросы)

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Закрыт6 заявок169 просмотров

Приложение для Ipad в виде теста (ответы на вопросы). 

В конце, в зависимости от результата (30%, 50%, 70%, 100%) вывести анимашку. Кнопка играть еще.

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7 лет назад
vitviolli
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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