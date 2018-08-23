Android приложение, форум

Добрый день, необходим разработчик на android с уверенным опытом работы. Приветствуется разработка как нативного так и веб-приложения Более подробное тз: https://docs.google.com/document/d/1Pc4Yg2kD8DGwqogLM25G6mffIUoYN9Mxq8BdaOtH-r8/edit?usp=sharing задавайте интересующие вопросы. так же жду ...