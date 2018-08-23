Android приложение, форум

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Здравствуйте.

Необходимо сделать приложение на Android, которое представляет из себя удобный перенос форума в приложение.

Функционал: push-уведомления о новостях, личных сообщениях.

Как примерно это выглядит прикладываю ниже.

Прочие детали обсудим.

Android
7 лет назад
guest_15352683924919
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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