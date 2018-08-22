Разработать бота для WhatsApp

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Закрыт1 заявка166 просмотров

Необходимо разработать бота для WhatsApp. с приветственным сообщением и дальнейшим общением в зависимости от выбранного сценария. Ссылка на пример бота для фейсбука (сделал очень примерную версию): https://chatfuel.com/bot/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BB%D0%B6%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA-476844899414908

Нужны примеры работ.

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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