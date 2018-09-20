Android разработчик, читалка для книг.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен4 заявки205 просмотров

Требуется разработать приложение, читалка для книг, с минимальным набором функционала.

Более детальное ТЗ можно обсудить в телеграмме, пишите контакты.

Android
7 лет назад
ZennoExpert
Браун 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mk_rus_dev
Магомедов 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$10
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик. Детально расписал задачу. Оплатил в срок. Что еще нужно фрилансеру?)

Заявки фрилансеров

mk_rus_dev
Магомедов 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад