Необходимо разработать сервер на NodeJS для приложения андроид

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок180 просмотров

Добрый день!

Ищу толкового исполнителя для разработки сервера для андроид приложения. Разработка на Node.js

Есть подробное техническое задание. Вышлю в личку по запросу.

В ответе прошу указать почасовый рейт. 

AndroidNode.js
7 лет назад
SofiaG28
София 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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