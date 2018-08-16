Мобильное приложение по типу Uber Eat

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Закрыт3 заявки183 просмотра

Нужно сделать мобильное приложение по типу Uber Eat для доставки пищи из ресторана. Практически один в один только с другим дизайном.

Три профиля : заказчик-клиент, ресторан, и доставщик пищи.

Пишите сразу примерную цену. В двух вариантах :

1 под ключ с админкой (веб сервисом)

2 только приложение (веб сервис предоставляется

И срок примерный. Приложение под обе платформы : Ios & Android

AndroidiOS
7 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад

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