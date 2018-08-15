Требуется создать приложение на андроид и ios

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт9 заявок203 просмотра

Для интернет-магазина требуется создать приложение на android и ios.

Можно React Native.

AndroidiOSReact Native
7 лет назад
Andrey8122
Андрей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров