Имеется приложение в play market, не мое. Это мессенджер. Апи у него нет. Нужно реализовать подобие апи для него, чтобы можно было внедрить этот код на сайт и с сайта отправлять сообщения в этот мессенджер.
Сделать водную карту для приложения
Ищем эксперта в области картографии приложений.
Для Мобильного приложения - Навигация для водных видов спорта требуется векторная карта со всеми важными данными.
Нужен специалист кто сможет собрать, помочь, разработать.
Заявки фрилансеров
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