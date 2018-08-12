Сделать водную карту для приложения

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Закрыт3 заявки185 просмотров

Ищем эксперта в области картографии приложений. 

Для Мобильного приложения - Навигация для водных видов спорта требуется векторная карта со всеми важными данными.

Нужен специалист кто сможет собрать, помочь, разработать.

7 лет назад
guest_15313940355363
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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