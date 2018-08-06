Нужно создать андроид приложение с функционалом бандлера

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Закрыт2 заявки190 просмотров

Нужно будет при запуске приложения скачивать и устанавливать ( или чтобы они были внутри) stunell и openvpn

Затем скачивать и устанавливать конфигурационные файлы для этого софта

Далее управлять состоянием этих программ 

Android
7 лет назад
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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